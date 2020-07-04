مطار الغردقة يستقبل رحلة طيران قادمة من كييف وعلى متنها 189 سائحا

استقبل مطار الغردقة الدولي، منذ قليل، رحلة طيران رقم PQ7003 والقادمة من العاصمة الأوكرانية كييڤ وعلى متنها 189 سائحا في ثالث الرحلات وصولا، اليوم، تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية.

وكان مسؤولو مطار الغردقة، استقبلوا، اليوم السبت، رحلتي طيران قادمتين من أوكرانيا وبيلاروسيا تقلان على متنهما 377 سائحا.

وأشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريح صحفي اليوم، لـ"الوطن"، إلى تجهيز فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي لتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، والتي بدأت بعملية التعقيم وقياس درجة الحرارة والالتزام بالمسافات بين الركاب وتطبيق الإجراءات الاحترازية مع الركاب من حيث التعقيم وتعقيم الحقائب وقياس درجة الحرارة، مع إتباع جميع الإرشادات الوقائية في المطار التي أقرها مجلس الوزراء.

َوأوضح عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن السائحين أشادوا بدقة الإجراءات الوقائية المتبعة، ووصفوها بأنها عالمية، كما أشادوا بالاجراءات الاحترازية خلال دخولهم فنادق الإقامة، ووجهوا الشكر للدولة المصرية على حفاوة الاستقبال والترحيب.