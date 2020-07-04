أستاذ تحاليل: استخدام بلازما المتعافين لعلاج كورونا مازال تحت التجربة

قالت الدكتورة نيرمين الدسوقي، أستاذ التحاليل بقصر العيني، إن بلازما المتعافين جرى التعرف عليها من أمراض قديمة، واستخدمت في أمراض مثل الإيبولا و"h1n1"، أي أنه ليس مكتشف حديثا، وعندما ظهر فيروس كورونا المستجد، بدأ التفكير في استخدام البلازما من المتعافين لدعم مناعة المرضى.

وأضافت "الدسوقي" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة، أنه لم يتم اعتماد البلازما عالميا حتى الآن كطريقة علاج، ومازالت تحت التجربة وتخضع تحت مسمى التجارب السريرية، مؤكدة أنه لم يتفق حتى الآن على الجرعة أو المريض أو الأجسام المناعية المناسبة، حيث أن كل هذه النسب تخضع للتجربة حاليا.

وأوضحت أن بنوك الدم لها أسس علمية ويهمها أمان وسلامة المتبرع والمريض، باختيار المتبرع بالبلازما، لافتة إلى أن اختيار المتبرع يخضع لمعايير عامة المرتبطة بالسن والوزن والضغط ولا يعاني من أمراض مزمنة أو أمراض تنتقل بالدم فتضر المريض، كما أن هناك معايير خاصة بفيروس كورونا، وهو أن يكون المتبرع متعافيا بعد 14 يوما من إصابته.