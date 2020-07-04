غدا.. اجتماع لجنة حصر أصول مجلس الشيوخ

قال مصادرة برلمانية لـ"الوطن"، إن اللجنة المختصة بإدارة الشئون الإدارية المالية لمجلس الشيوخ، ستنعقد غدا، برئاسة المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، وذلك لوضع القواعد الإجرائية الخاصة بنقل العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ، والتي تم نقلها لمجلس النواب في وقت سابق بعد إلغاء مجلس الشوري السابق.

ومن جانبه قال النائب محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه طبقا لقانون مجلس الشيوخ الجديد، ستتخذ اللجنة المٌشكلة برئاسة وزير المجالس النيابية، وعضوية أمين عضو مجلس النواب وممثل عن وزارة المالية، جميع الإجراءات التنفيذية الخاصة بنقل الأصول والعاملين لمجلس الشيوخ الجديد خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ العمل بالقانون وهو 2 يوليو.

وأضاف "سليم"، في تصريحات لـ"الوطن"، إن اللجنة ستتولى جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه، فيما عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس، موضحا أنه طبقا لقانون مجلس الشيوخ، سينقل إليه جميع أصول مجلس الشورى الملغي السابق نقلها إلى مجلس النواب على أن يكون من بينها مبنى مجلس الشورى الملغي بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته.