محافظ قنا يوجه بتحديد موعد عاجل لإجراء عملية أورام لأحد الشباب

وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا مسئولى مركز الأورام بقنا بسرعة تحديد موعد لإجراء عملية لأحد الشباب الذى يعانى من وجود ورم بمنطقة البطن وكلفهم بعمل التحاليل والفحوصات اللازمة قبل إجراء العملية جاء ذلك بعد استماعه لشكوى الشاب المريض التى تقدم بها خلال اللقاء اليومى للسيد المحافظ مع المواطنين بحضور كمال شلبى سكرتير عام المحافظة.

كما استمع الداودى الى عدد من الشكاوى الأخرى بشأن الحصول على معاش تكافل وكرامة والعلاج على نفقة الدولة والحصول على فرصة عمل ووجه الجهات المعنية بفحص تلك الطلبات والإستجابة لها فى حال إستيفائها للشروط وعدم تعارضها مع قوانين الدولة.

كما استقبل الدكتور حازم عمر نائب المحافظ عدد من المواطنين صباح اليوم وإستمع الى شكواهم ووعدهم ببحثها وحلها طبقا للقانون ووجه المسئولين بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية بضرورة مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي لأصحاب الشكاوى ومساعدتهم على مواجهة ظروف الحياة وتحقيق رضاهم مؤكدا للمواطنين على أنه لا يوجد أي استثناءات وأن الجميع سواسية في الحصول على حقوقهم.