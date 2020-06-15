جامعة قناة السويس تستعد لتنفيذ خطتها التدريبية عن بعد

يستعد مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس بمركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس لتنفيذ خطته التدريبية عن بعد "أون لاين"، خلال النصف الثاني من يونيو 2020.

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، الاستمرار في تنمية مهارات وقدرات العاملين بصفة عامة، وأعضاء هيئة التدريس بشكل خاص.

وأضافت أنه سيتم مراعاة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كرونا المستجد، مثمنة التجربة في إقامة البرامج التدريبية بنظام التعلم عن بعد.

وأوضح الدكتورمحمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمديرالتنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية، أهمية الدورات التي يتم تنفيذها عبر منصة التعليم الإلكتروني، مشيرا إلى أن هذه الدورات تتضمن العديد من الأنشطة التدريبية والتفاعلية.

وأضافت الدكتورة عفاف عطية مدير مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس، أن المركز يقدم برنامجين تدريبين اعتبارا من 20-25 يونيو الجاري، وأن البرنامج الأول عن بنوك الأسئلة والتصحيح الإلكترونى باعتباره دورة أساسية تتبع التدريس والتعلم، ويعقد يومي السبت والأحد 20 ، 21 يونيو، ويستهدف مدرس وأستاذ مساعد.

وقالت إنه سيتم غلق رابط التسجيل فور الوصول للعدد المستهدف من االمشاركين، علماً بأن روابط التسجيل يتم تفعيلها خلال 4 ساعات من النشر.

وحددت شروط الالتحاق بالدورات من خلال التسجيل عبر الرابط المرفق مع توضيح اسم المشارك صحيحا، وتسجيله لمرة واحدة حتى لا يعتبر الحجز لاغيا، الدرجة العلمية، القسم العلمي، الكلية، البريد الإلكتروني الجامعي، رقم التليفون، واسم الدورة التي يرغب في المشاركة بها.

وأكدت الدكتورة عفاف عطية، أهمية تحميل المشاركين للبرنامج الذي يتم التدريب من خلاله، مع ضرورة توافر كاميرا و ميكروفون بالجهاز المستخدم، وأنه يشترط الحضور بنسبة 100%، والالتزام بالمشاركة الفعالة في الأنشطة التدريبية خلال موعد البرنامج الرسمي، من 10 صباحا - 3 ظهرا ، مشيرة إلى أنه يتم تقييم المتدربين عن طريق إجراء اختبار تحصيل معرفي كشرط لاجتياز البرنامج، وأن الأولوية في إختيار المشاركين تكون لمن يتقدمون لأول مرة للدورات الـ"أون لاين".