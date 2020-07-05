كورونا في بلاد الشام والعراق.. ارتفاع إجمالي إصابات سوريا إلى 338 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 11.233.757 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 530.019 حالات، بينما بلغت حالات الشفاء منه 6.374.761 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وتشكّل هذه المنطقة، اليوم، بالمفهوم الحديث كل من: "سوريا ولبنان والأردن وفلسطين التاريخية، إضافة إلى مناطق حدودية مجاورة مثل منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية"، وتشمل المناطق السورية التي ضُمت إلى تركيا إبّان الانتداب الفرنسي على سوريا، وقسمًا من سيناء والموصل، وعند البعض فإن المنطقة تتسع لتشمل قبرص وكامل سيناء والجزيرة الفراتية.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، في بيان، أمس السبت، تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا المستجد، لأشخاص مخالطين ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 338 إصابة شفيت منها 123 وتوفيت 10 حالات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ارتفاع حصيلة الإصابات بالوباء في فلسطين إلى 4013

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد لسيدة مسنة من حلحول شمال الخليل، و324 إصابة جديدة في مختلف المحافظات، لترفع الحصيلة في فلسطين إلى 4013.

وأوضحت الوزارة الفلسطينية، في التحديث الصباحي الصادر عنها حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 100 إصابة جديدة بالفيروس تم تسجيلها منذ صباح أمس السبت، في عدة محافظات، إضافة إلى 224 إصابة ظهرت نتائجها بعد الإعلان المسائي أمس الأول اغلجمعة.

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى أن عدد الحالات النشطة وصل إلى 3360، وحالات التعافي إلى 637، فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 16.

من جانبها، أعلنت النيابة العامة الفلسطينية، عن إصابة ثانية بكورونا المستجد لأحد وكلاء النيابة العامة في بيت لحم.

وأوضحت النيابة في بيان، "أنه على ضوء الاعلان عن اصابة أحد وكلاء النيابة بالفيروس قبل يومين، وبعد قيام الطب الوقائي باجراء كافة الفحوصات اللازمة تبين وجود اصابة ثانية".

وزارة الصحة اللبنانية: لم نسجل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

وفي لبنان، أعلنت السلطات، أمس السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا المستجد، إلى 1855 حالة بعد تسجيل 25 إصابة جديدة، ومفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في تقرير يومي، إنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية واستمر عدد الوفيات مستقرا عند 35 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة اللبنانية، إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1304 حالات شفاء، فيما بلغ مجموع الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية 2939 فحصا.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في العراق إلى 58354

وفي العراق، أعلنت السلطات، أمس السبت، تسجيل 106 حالات وفاة و2334 إصابة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم المحافظات العراقية بما فيها محافظات إقليم كردستان العراق شمال البلاد، إلى 58354 إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الصحة العراقية، في بيان، إن العاصمة بغداد نالت الحصة الأكبر من الإصابات بـ 794 إصابة ثم محافظة النجف بـ 247 ثم محافظة واسط بـ 221 ثم بأعداد متفرقة في 13 محافظة عراقية أخرى.

وأشارت الوزارة العراقية، إلى أنها سجلت كذلك 106 حالات وفاة بالفيروس بينها 30 في بغداد والبقية موزعة في 13 محافظة أخرى فيما تماثل للشفاء 1477 مريضا من 14 محافظة.

وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين بالمرض في عموم العراق بما في ذلك محافظات إقليم كردستان إلى 58354 إصابة توفي منهم 2368 حالة وتماثل للشفاء 31077 حالة.