حملة لإزالة التعديات على 10 أفدنة واستعادة 150 فدانا بمدينة أبوصوير

أعلن اللواء خالد محجوب، رئيس مركز ومدينة أبوصوير، تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 22 حالة تعد بمساحة إجمالية قدرها 10 أفدنة أراضي زراعية بالإضافة لاسترداد 150 فدان أملاك دولة من ملفات تقنين وضع اليد لعدم جدية المتقدمين في دفع رسم الفحص، وذلك إنفاذا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير بالحملة بالتنسيق مع قوة أمنية من مديرية الأمن ومركز شرطة أبوصوير وبحضور مسئولي الزراعة وبإشراف نائب رئيس المركز والمدينة، وذلك بمنطقة عزبة الورشة التابعة لقرية الواصفية، وذلك بناء على توجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

كما قامت إدارة تحسين البيئة بعمل حملة للنظافة اليومية ورفع صناديق القمامة من الطرق بالمدينة بواسطة السيارة المكبس بالإضافة لرفع التجمعات الوسيطة من داخل شوارع المدينة ومنطقة الجرايشة وسورالمطار، والإدارة التعليمية، مرورا بمزلقان ابوجريش، وتم رفع 40 طن قمامة ومخلفات من المنازل بالمدينة ونقلها للمقلب العمومي خارج الكتلة السكنية.