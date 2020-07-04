رئيس جامعة الأقصر يتفقد تطبيق احترازات الكليات داخل لجان الامتحانات

واصل الدكتور بدوي شحات، رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، جولاته التفقدية التي شملت كلية السياحة والفنادق، كلية الفنون الجميلة، كلية الحاسبات والمعلومات وكلية الآثار، وذلك بحضور عمداء الكليات ووكلاء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، ذلك للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وأيضا الاطمئنان على سير امتحانات نهاية العام الدرسى لطلاب السنوات النهائية، كما أكد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء فترة الامتحانات وحتى نهايتها وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب.

وأوضح رئيس جامعة الأقصر، خلال الجولات على أنه تم الانتهاء من وضع كافة تفاصيل الإجراءات الاحترازية الواجب إتباعها خلال فترة وأيام امتحانات السنوات النهائية بالكليات المختلفة، حيث أنه بالنسبة لبدء الامتحانات بالجامعة، فقد انطلقت يوم الأربعاء، عبر امتحانات كلية الألسن، واليوم السبت 4/7 بكليات السياحة والفنادق والحاسبات والمعلومات والآثار والفنون الجميلة.