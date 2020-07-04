قيادات الأقصر الأزهرية يطمئنون على أداء امتحانات الشعبة الأدبية

تفقد أحمد عبادي، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية، برفقة جمال سليمان مدير التعليم الثانوي، وخالد العربي، مسئول الدعم الإلكتروني بقسم الجودة، اليوم السبت، أداء الامتحانات في لجان مناطق منشأة العماري ونجع الطويل والقرنة، وذلك بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي.

وأدى الطلاب امتحان مادة الجغرافيا وسط إجراءات احترازية للحفاظ على سلامتهم وسلامة القائمين على منظومة الامتحانات، وقد جاءت الأسئلة من داخل المنهج المقرر وفي مستوى الطالب المتوسط ولم ترد شكاوى حتى الآن.

وقررت منطقة الأقصر الأزهرية تغيير اسم المبنى الجديد للإستراحة المقامة بمعهد الأقصر الإعدادي الثانوي، إلى "استراحة الأزهر الشريف" بدلًا من "استراحة الشيخ الطيب " ووضعت اللمسات النهائية في مبنى جديد تابع للمنطقة، سيكون عبارة عن مبنى استراحة فندقي ليكون مقراً لاستقبال كبار الزوار والضيوف بالأقصر