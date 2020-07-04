توزيع 76 مليون رغيف في الأقصر خلال يونيو

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، صرف وتوزيع 76 مليون رغيف بلدي مدعم بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين من مظلة الدعم بمعدل 2.54 مليون رغيف / يوم، من خلال 306 مخابز على مستوى المحافظة، خلال يونيو الماضي.

وأضاف صلاح، أنه جرى صرف 3842.910 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق البالغ عددها 609 مستودعات بموجب البطاقات التموينية.

ولفت إلى انتهاء موسم توريد القمح بتاريخ 21/6/2020، حيث وصلت كمية الأقماح الموردة على المواقع التخزينية بالمحافظة إلى 24130.276 طن قمح محلي بنسبة 71% من الطاقة التخزينية بالمحافظة.

وأكمل: "في مجال شؤون التموين جرى صرف سلع تموينية بمبلغ 42.8 مليون جنيه من المنافذ التموينية وبنسبة 99.5% من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة، كما جرى صرف سلع حرة بمبلغ 1.72 مليون جنيه لـ 83811 بطاقة تموينية وفر أصحابها جزءا من حصة الخبز المقررة لهم فارق نقاط الخبز عن شهر مايو 2020".

وتابع: "كما ورد للمديرية 25 بطاقة تموينية للمواطنين أصحاب العمالة غير المنتظمة و849 بطاقة تموينية خاصة ببرنامج تكافل وكرامة وجار توزيعها على ذويهم، وكذلك ورد 464 بطاقة تموينيهة بدل فاقد وتالف، وفي مجال المواد البترولية جرى توزيع 280894 أسطوانة بوتاجاز منزلية على المواطنين خلال الشهر، كما جرى توزيع 8795 أسطوانة تجارية على الأنشطة التجارية بالمحافظة خلال الشهر".

ومن جهة أخرى انتظمت محطات الوقود في العمل، وأسفر ذلك عن صرف كمية قدرها 5.387 مليون لتر سولار و22.287 مليون لتر بنزين 80، و603 ألف لتر بنزين 92، مع توفر جميع تلك المنتجات بالسعر الرسمي المقرر دون أي معوقات.