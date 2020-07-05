يوميات كورونا في أوروبا.. ارتفاع إجمالي إصابات ألمانيا لـ196096 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 11.271.209 حالات، فيما وصل إجمالي الوفيات 530.492 حالة وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 6.386.990 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كما انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها قارة أوروبا.

وأعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا المستجد في البلاد إلى 196096 حالة، عقب تسجيل422 حالة إصابة جديدة.

ونقلت قناة "دويتشه فيله" الألمانية، أمس السبت، عن المعهد قوله، إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى9010 حالات، وذلك عقب تسجيل 7 حالات وفاة جديدة.

ارتفاع إجمالي وفيات الوباء في بلجيكا إلى 9771

وفي بلجيكا، أعلنت السلطات، أمس، تسجيل 6 حالات وفاة بالإضافة إلى 111 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الصحة العامة في بلجيكا في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 9771 حالة وفاة، و61838 إصابة بالفيروس التاجي، مشيرة إلى أن المستشفيات البلجيكية استقبلت 5 حالات إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

النمسا تعلن عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بالفيروس التاجي

وفي النمسا، سجلت السلطات، أمس، 114 إصابة مؤكدة جديدة بـ"كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الجائحة إلى 18073 حالة.

وأكدت وزارة الصحة النمساوية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه لم يجر تسجيل أي حالات وفاة جديدة بالفيروس التاجي؛ لتستقر حصيلة الضحايا عند 705 حالات.

وأوضحت الصحة النمساوية، أن معظم الإصابات الجديدة سجلت في العاصمة فيينا ومقاطعة النمسا العليا، مشيرة إلى أنه أجري أكثر من 642 ألف اختبار للكشف الفيروس حتى الآن.

وأضافت الوزراة النمساوية، أن هناك 68 مصابا يرقدون في المستشفيات بينهم 8 مريضى في أقسام العناية المركزة، مشيرة إلى تعافي 16607 حالات من الفيروس حتى الآن.

الصحة التشيكية: عدد الإصابات المسجلة بالوباء بلغت 12319 حالة

وفي التشيك، أعلنت السلطات، أمس، تسجيل 141 إصابة جديدة بكورونا المستجد، فيما سجلت بولندا 314 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة التشيكية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن عدد الإصابات المسجلة بلغ 12319 إصابة فضلا عن إجراء أكثر من 565 ألف اختبار للكشف عن الفيروس.

وأوضحت صحة التشيك، إلى أنه جرى شفاء 7848 مصابا، مشيرة إلى أن هناك 131 مريضا في المستشفيات، في حين بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس 352 حالة وفاة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة البولندية، تسجيل 314 إصابة جديدة بالفيروس إلى جانب 4 حالات وفاة، موضحة في بيان، أن عدد الوفيات بلغ 1512 وفاة والإصابات المسجلة 35719 إصابة.