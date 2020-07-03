"المستوردة" من أوروبا سببت جدلا.. هل تنقل الملابس كورونا؟

مع عودة العمل بالمحال والمولات التجارية، ثار جدل كبير حول نقل الملابس لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خاصة التي يتم استيرادها من دول أوروبية شهدت انتشار الجائحة.

الدكتورة اليزابيث شاكر عضو مجلس النواب، أبدت مخاوفها من تسبب الملابس المستعملة في انتشار فيروس كورونا، مضيفة أن تاريخ استيراد هذه الملابس يوافق تاريخ ذروة انتشار فيروس كورونا في أوروبا والبلاد المصدرة لها، حيث إن هذه الملابس قد تكون استخدمها من توفي بكورونا ومن كان مريضا بكورونا، مشددة على أن توقيت استيرادها خاطئ.

وأكدت شاكر، في حديثها مع الإعلامي وائل الإبراشي عبر برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن نسبة الملابس المستعملة 2% من استيراد المنطقة الحرة، مطالبة بتسويق الملابس الموجودة من قبل انتشار الوباء، محذرة من التزاحم لشراء الملابس المستعملة وما قد يسببه من انتشار الفيروس مشددة على خطورة قياس هذه الملابس.

رئيس شعبة الملابس: بنحارب عشان الملابس تبقى سليمة

وخلال البرنامج ذاته، أكد الدكتور محمد عبدالسلام رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية وجود إجراءات احترازية داخل محلات الملابس وإخضاع المستوردة لاعتبارات كثيرة، مشددًا على رفض استيراد رسائل كثيرة من الملابس بسبب نوعية الأقمشة التي تسبب السرطان والحكة الجلدية وغيرها.

أستاذ مناعة: يجب التعامل مع الملابس المستعملة بحذر

فيما شدد الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة والطب الوقائي، على أهمية التعامل بحذر مع الملابس المستعملة، والتي من الممكن أن تكون حاملة للفيروس، لذلك يجب غسلها جيدا في درجة حرارة عالية ثم كيها قبل استخدامها.

وأضاف مصباح، لـ"الوطن"، أن الملابس والمنسوجات بشكل عام لا تنقل المرض إذا لم يتم لمسها لمدة 9 أيام، وهو ما يعني أن استيرادها لا توجد به مشكلة أو أزمة إذا تم خلال مدة أكثر من ذلك، مشيرا إلى أنه وفقا لآخر الدراسات فإن "كوفيد 19" يظل على الأسطح الصلبة لمدة أقصاها 15 يوما، وعلى المنسوجات لمدة 9 أيام.

وتابع أن قياس الملابس بالمحال التجارية أيضا لا ينقل العدوى بالمرض، ولكنه ينتقل من خلال ملامسة الأسطح ووضع اليد على الأنف أو الفم، لذلك يجب اتخاذ الإجراءات الوقائية كل من ارتداء الكمامات وغسل اليدين باستمرار أو استخدام الكجول لتعقيمها.

الصحة: قياس الملابس لا ينقل عدوى كورونا

قبل أيام، ظهر ذلك الجدل مع عودة العمل بالمحال ورفع حظر التجوال للمواطنين، حيث قالت وزارة الصحة إنّ قياس الملابس في حد ذاته لا ينقل عدوى فيروس كورونا المستجد، ولكن العدوى تنتقل من خلال لمس الأسطح بالأيدي ثم وضعها على الأنف أو الفم، أو اقتراب الملابس من الأنف أو الفم، مؤكدة ضرورة غسل الأيدي جيدا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، قبل لمس الأشياء، وبعدها.

كما حذر الدكتور إيهاب عطية، مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، من عادة يقوم بها البعض عند شراء الملابس الجديدة حيث يقوم البعض بشم الملابس قبل قياسها أو ارتدائها، مشددًا على أن قياس الملابس الجديدة لا ينقل العدوى نظرًا لأن الفيروس لا يدخل من جلد الإنسان وأن الخطورة في شم الملابس الجديدة وأن هذه العادة قد تنقل الفيروس للجهاز التنفسي: "غلط تقيس حاجة تروح شماها الأول ودي اللي فيها خطورة".