شرم الشيخ واحدة من أقل 4 مدن إصابة بكورونا في العالم.. أستاذ فيروسات يفسر

"واحدة من أقل 4 مدن إصابة بفيروس كورونا حول العالم"، هكذا وصف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء مدينة شرم الشيخ السياحية بعد أن وصل إليها 450 سائحًا أجنبيًا حتى الآن، منذ فتح السياحة بعد فترة إغلاق بسبب الفيروس.

وتابع فودة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن هذا الأمر يُعتبر بوادر طيبة لعودة السياحة، مشيدًا بموقف أوكرانيا وبيلا روسيا ووقوفهما بجوار مصر، مشيرًا إلى السعي لجلب السياحة من الدول الكبرى مثل إيطاليا وألمانيا وإنجلترا.

لماذا شرم الشيخ ضمن المدن الأقل إصابة بفيروس كورونا حول العالم؟

الدكتور أحمد شاهين أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، فسر سبب قلة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مدينة شرم، وتصنيفها ضمن المدن الـ4 الأقل في أعداد الإصابات حول العالم بحسب قول محافظ جنوب سيناء، وذكر أن ذلك يعود إلى طبيعة المدينة ذات الكثافة السكانية القليلة، فهي مدينة سياحية في المقام الأول، وتعتمد على السياحة، ما يساعد على عدم انتشار الفيروس بشكل كبير بحسب قوله.

وأضاف شاهين في تصريح لـ"الوطن"، أن طبيعة تخطيط مدينة شرم الشيخ والمساحات الواسعة في شوارعها من العوامل المهمة أيضًا في تطبيق التباعد الاجتماعي بشكل جيد، إلى جانب وعي وثقافة أهل المدينة السياحية المتطورة، ما ساعد أيضًا على الحد من انتشار الفيروس في ظل وقف حركة السياحة في الفترات الأخيرة.

وكانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، قد أعلنت في وقت سابق أنه بتتبع معدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، وُجد أن المحافظات السياحية، ومنها مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الاحمر، والوادي الجديد، سجلت أقل إصابات.

فيما سجلت محافظات القاهرة الكبرى، معدلات إصابة مقارنة بباقي المحافظات، ما دعا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة عدد المستشفيات داخل تلك المحافظات الأكثر إصابة، بما يسهم فى تقليل الاختناقات وتخفيف الضغط على مستشفيات العزل الموجودة بها.