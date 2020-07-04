تفاصيل مؤتمر الهيئة الوطنية لإعلان انطلاق ماراثون انتخابات الشيوخ

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، دعوة الناخبين للاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ، وفتح باب الترشح اعتبارا من 11 وحتى 18 يوليو الحالي، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء بإستثناء اليوم الاخير حتى الساعة الثانية مساء، وأن تقدم طلبات الترشح باللجان المشكلة بمقار المحاكم الابتدائية بالمحافظات.

إعلان النتائج بحد أقصى 19 أغسطس.. وقواعد خاصة لإجراء الانتخابات في ظل كورونا

وأضاف "لاشين" خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، بمقر الهيئه العامة للاستعلامات، أنه ستجرى عملية الاقتراع خارج مصر يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس المقبل، من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء حسب توقيت كل دولة داخل مقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وفقا للضوابط التي اتخذتها الهيئة بشأن إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية في ضوء ما يجتاح دول العالم من تفشى فيروس كورونا المستجد، فيما تجرى الانتخابات داخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وتعلن النتيجة بحد أقصى 19 أغسطس.

وفي حال الإعادة، تجرى الانتخابات خارج مصر يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر على أن تعلن النتيجة النهائية بحد أقصى يوم الأربعاء 16 سبتمبر.

وتعهد رئيس الوطنية للانتخابات في كلمته بأن تخرج الانتخابات بشكل يليق بحجم مصر وآمال وطموحات الشعب المصري وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية؛ وأن تدار الانتخابات بضمير القاضي ونزاهته في الحكم، وأن تقف الهيئة من المترشحين وقفة القاضي في حياده وتجرده في القضاء، مع الالتزام بالاستقلالية، والحياد النزاهة، الشفافية، الكفاءة، المهنية، سيادة القانون، المسئولية أمام الله وأمام القانون.

لاشين: زيادة عدد لجان الاقتراع وموظف على اللجان لضمان تطبيق المسافات الآمنة والكمامة إلزامية

وتابع أن الهيئة ملتزمة بالفصل في التظلمات التي تقدم إليها بعدالة القاضي وحياده وفقاً لأحكام القانون وأن نعمل على تنفيذ أحكام القضاء دون إبطاء، مؤكدا إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، بمعنى أن يكون هناك قاض لكلّ صندوق، في إطار من المتابعة من جانب وسائل الإعلام ومنظماتِ المجتمع المدني المصريةِ والأجنبية وغيرها، وفق الضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال إن الهيئة وهي تجري انتخابات مجلس الشيوخ في ظل وباء كورونا المستجد وضعت قواعد صارمة منظمة للدعاية الانتخابية ولدخول اللجان الانتخابيةِ وللتعامل مع المشرفين عليها وأمنائها، وهي تعقيم كافة المقرات الانتخابية قبل البدء في التصويت والتقيد بمسافات آمنة أمام مراكز الاقتراع، وتكليف موظف مختص من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات يتولى تنظيم ومراقبة تلك المسافات الآمنة وتنظيمها باستمرار، وفرض ارتداء الكمامات الواقية على كافة أطراف العملية الانتخابية وإلزام كافة المرشحين بالدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام مكبرات الصوت في الحدود المقررة قانوناً وتعليق لافتات في الأماكن التي تحددها السلطات المحلية في المحافظات، وتقليل عدد الناخبين بكل لجنة فرعية وهو ما سيترتب عليه زيادة عدد مقار الاقتراع.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه سيتم تكليف موظف مختص من قبل الهيئة بكل لجنة فرعية للتعرف على شخصية الناخب في حالة قيام اللبس في شخصيته بسبب ارتدائه الكمامة، وكذلك في لجان السيدات تكليف موظفة من قبل الهيئة للقيام بهذا العمل حتى تُجرى الانتخابات في الموعد المقرر لها، دون أن يمنعنا الوباء من إجرائها أو يوقفنا عن مباشرة حقنا وأداء واجبنا في الترشح والانتخابات والخروج بانتخابات حرةٍ نزيهةٍ آمنة.

وأضاف المستشار لاشين إبراهيم إن انتخاب مجلس الشيوخ يعتبر خطوة جديدة في مسيرنا نحو ترسيخ الديمقراطية، وأن تشكيله يُثري - بغير شك - التجربة النيابية المصرية، ويضفي مزيداً من التعمق على عملية دراسة مشروعات القوانين قبل إقرارها، ويُسهمُ في توسيد دعائم الديمقراطية.

وحث رئيس الوطنية للانتخابات المواطنين على ممارسة حقهم في الترشح وانتخاب من يمثلهم، كما دعا الأحزاب السياسية لخوض غمار المنافسة وأن تُولي المرأة والشباب الأولويةً من بين مترشحيها.

وطالب لاشين المصريين تجاهل أهل الشر الناقمين على مصر والذين يطلقون علينا بين الحين والآخر سلاحهم من الإشاعاتُ واصفا اياهم بالكاذبون والخائنون والكارهون لمصر، داعيا الشعب لعدم سماع دعواتهم والوقوف خلف مصر وعدم الإصغاء للشائعات.