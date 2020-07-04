محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية بقليوب

قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، تنفيذ عدد من الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمدينة قليوب بقرية ميت حلفا حيث تم إزالة 13 حالة تعد على مساحة 7 قراريط و23 سهما.

ورافق المحافظ بالحملة اللواء خالد الديب مساعد مدير الأمن ومجدي نجاح رئيس مدينة قليوب وعدد من القيادات الامنية بمديرية امن القليوبية ومركز شرطه قليوب ومديري الزراعة وحماية الاراضي.

وشهد المحافظ أعمال الإزالة باستخدام معدات الوحدة المحلية والأجهزة المعنية بهدف منع وإزالة التعديات على أراضي الدولة، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، بالتنسيق بين جميع الأجهزة.

وأكد المحافظ على ضرورة التعامل مع ملف إزالة التعديات بكل شدة وصرامة، وعدم السماح لمن تسول له نفسه باستغلال الظروف الطارئة التي تمر بها الدولة، وازالة اى اعمال بناء مخالفة

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة وإستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة وتطبيق القانون دون محاباة لأحد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولةوأشار إلى أن حملات الإزالة مازالت مستمرة بشكل متواصل بجميع مراكز المحافظة لحين الأنتهاء من إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية المقرر تنفيذ الإزالة من عليها.