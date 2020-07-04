مصر للطيران: نعمل بمعدل 25 رحلة يوميا لمختلف الدول

قال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه مع بدء تشغيل حركة الطيران مع بداية الشهر الجاري، تم استقبال طيران من دول مختلفة ورحلات خارجية.

وأضاف "زكريا" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الشركة تعمل بمعدل 20 إلى 25 رحلة يوميًا بمختلف الوجهات السياحية بكل من أوروبا ودول الشرق الأوسط، موضحًا بدء الحجز على الطيران في مصر، حيث وصلت نسب الإشغال والامتلاء إلى معدل 75% بالطائرات المصرية.

وأكد أن الوزارة والشركة توقعتا وصول نسبة إشغال تصل لـ50% في البداية، ولكن نسبة الحجز فاقت تلك الأرقام، حيث جاءت نسب العودة لمصر أكبر من السفر خارجها، مشيرًا إلى أن الرحلات السياحية لم تصل لمطار القاهرة، بينما وصلت الكثير من الرحلات السياحية لمطارات جنوب سيناء.