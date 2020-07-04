"الصحة العالمية" تقبل توصية لوقف استخدام الهيدروكسي كلوروكين

قبلت منظمة الصحة العالمية توصية من اللجنة التوجيهية الدولية المؤلفة من خبراء مستقلين في المجال لوقف استخدام علاجات "هيدروكسي كلوروكين" و"لوبينافير" و"ريتونافير" في علاج فيروس كورونا للمرضى بالمستشفيات المشاركين في تجربة تضامن التي تشرف عليها المنظمة في عدد كبير من دول العالم.

وذكرت المنظمة، في بيان بجنيف، مساء اليوم، أن اللجنة التوجيهية الدولية صاغت التوصية في ضوء الأدلة على هيدروكسي كلوروكين في مقابل معيار الرعاية وكذلك لوبينافير وريتونافير، وذلك من النتائج المبدئية لتجربة تضامن وكذلك من مراجعة الأدلة من جميع التجارب المقدمة التي عرضت في منتدى منظمة الصحة في 1 و 2 يوليو الجاري حول أبحاث وعلاجات فيروس كورونا.

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن النتائج المبدئية (المرحلية) تظهر أن هيدروكسي كلوروكين ولوبينافير وريتونافير ينتجان انخفاضا طفيفا أو معدوما في وفيات مرضى كورونا في المستشفى بمعيار الرعاية، منوهة إلى أن التوصية ستطبق على تجربة تضامن بأثر فوري.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لكل من هذه الأدوية فإنها لا تقدم النتائج ولا تقدم أدلة أيضا على زيادة معدلات الوفيات، لافتة إلى أنه كانت هناك مع ذلك بعض إشارات الأمان المرتبطة في النتائج المختبرية السريرية، مؤكدة أن التوصية ستنطبق فقط على المرضى في المستشفيات المشاركين بتجربة تضامن دون تأثير على التقييم المحتمل في دراسات أخرى لهيدروكسى كلوروكين أو لوبينافير أو ريتونافير للمرضى غير المقيمين بالمستشفيات أو كعلاج وقائي قبل أو بعد التعرض للفيروس، مؤكدة أن نتائج تجربة تضامن المرحلية يجري الأن مراجعتها للنشر.