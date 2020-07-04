صور.. حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بشرق كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الحملة المكبرة لإزالة التعديات، ورفع الإشغالات بحي شرق العاصمة، حيث تم إزالة جميع الأكشاك الكائنة بالجزيرة الوسطى تقاطع شارعي إبراهيم المغازي، والنبوي المهندس، تمهيدًا لبدء عملية التطوير والتجميل بهم.

كلف محافظ كفر الشيخ، رئيس المركز والمدينة، برفع كافة الإشغالات والتعديات منها "الإعلانات المخالفة، الأكشاك، والمظلات" بجميع شوارع العاصمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد نور الدين، على تكثيف حملات النظافة، والتطهير والتعقيم، بكافة الشوارع، والميادين، والمنشآت العامة والخاصة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.