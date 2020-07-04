رؤساء مدن كفر الشيخ يتابعون إصلاح خطوط المياه ورفع كفاءة الصرف الصحي

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن والقرى، بمتابعة المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات علي المرافق الحيوية.

أكد نور الدين، على رفع مستوى الخدمات والمرافق بمراكز ومدن المحافظة، والتواصل مع المواطنين ميدانياً، بالإضافة إلي تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين، موضحاً أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الإهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.

تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، إصلاح خط المياه المار بشارع المركز، ورد الشيء لأصله، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة الي متابعة أعمال تكاسي ترعة ام الشعور، وذلك ضمن خطة الوحدة برفع كفاءة الطرق، والمجاري المائية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشار العميد محمد فوزي قناوي، رئيس مدينة برج البرلس، الى المرور علي وحدة شرطة مسطحات برج البرلس، والاطمئنان علي سير العمل بها علي الوجه الأكمل، وتذليل كافة العقبات أمامهم، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكيد علي إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية التى أتخذتها الدولة للحد من إنتشار ڤيروس كورونا المستجد.

وتابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال رفع كفاءة خطوط خفض المنسوب بالخط الرئيسى بقرية منشأة عباس.