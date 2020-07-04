تعرف على أماكن تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة في الإسماعيلية

أعلن الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، استئناف جميع المبادرات الصحية تحت شعار "100 مليون صحة" بالمحافظة.

المبادرة تستهدف متابعة وعلاج الأمراض المزمنة وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة، بالإضافة إلى حملة دعم صحة المرأة والفحص المبكر لسرطان الثدي وذلك في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا وعوده الحياة الطبيعية تدريجيا.

وأشار "السقعان" إلى أن حملة دعم صحة المرأة تهدف للاطمئنان على صحة السيدات فيما فوق 18 عاما، بالفحص المبكر لسرطان الثدي والتوعية بطريقة الفحص الذاتي مع الكشف عن الأمراض غير السارية والصحة الإنجابية ومتابعة التحويل لإجراء أشعة الماموجرام للحالات المتقدمة بمستشفى أورام الإسماعيلية، مشددا على إعداد وتجهيز الوحدات الصحية لبدء المبادرة وتوزيعها على مستوى المحافظة والتزام الطواقم الطبية بإجراءات الوقاية ومكافحه العدوى.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الأماكن التي سوف يتم من خلالها الكشف على السيدات بالإسماعيلية، مركز طبي السبع بنات، وحدة طب أسره الضبعية، طوسون، أبو صوير، وحده طب أسرة السبع آبار غربية، فايد، وحدة طب أسرة فنارة، سرابيوم، القصاصين، وحده طب أسرة الخفيج، تل ثمود، التل الكبير، وحده طب أسرة البعالوة الكبرى، الشيخ عطية، القنطرة غرب، وحده طب أسرة الشهيد خيري، كيلو 17، القنطرة شرق، وحدة طب أسرة العبور.