محافظ كفر الشيخ يناقش استئناف تراخيص البناء بالمدن ووقف الحديثة

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، إستئناف تراخيص البناء بمراكز ومدن المحافظة، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ ، وعادل بزاوي، مدير الشئون القانونية، وأحمد العفيفي، مدير المتابعة الميدانية، وعلاء فوقي، مدير التفتيش المالي والإداري، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير التخطيط العمراني، وأحمد السعيد، مدير وحدة المتغيرات المكانية والنظم، ومحمد مبارك، مدير مركز المعلومات بالمحافظة.

ووجَّه محافظ كفر الشيخ، بوقف كافة التراخيص الحديثة، والسابق إصدارها، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مكلفاً مدير الشئون القانونية بإعداد كتاب دوري لاستئناف تراخيص البناء بكافة مراكز ومدن المحافظة، طبقاً للقرار رقم " 483" لسنة 2020م.

وكلف نور الدين، مديري إدارة المتابعة الميدانية، والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، التواجد الميداني بصفة دورية ومستمرة لرصد أية مخالفات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.