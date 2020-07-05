الديهي: قطر تحولت لولاية عثمانية.. وعلى الجامعة العربية تجميد عضويتها

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، تغطية فضائية "الجزيرة" القطرية لأحداث احتجاجات إثيوبيا على خلفية اغتيال الفنان والموسيقي المشهور هاشالو هونديسا، مساء الاثنين الماضي، والتي انتشرت من أديس أبابا إلى منطقة أوروميا المحيطة، ومحاولة الزج باسم مصر، موجهًا رسالة لقناة الجزيرة: "كفاكم لعبا بالنار حتى لا تحترق أصابعكم"، موضحًا أن الإرهاب والخراب في العالم أجمع لا يمول إلا من قطر وهذا معروف للجميع ونراهن عليه.

وأضاف الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قام الخميس الماضي بزيارة لقطر، ولديه معلومات تؤكد أن زيارة أردوغان لقطر، لدفع فاتورة دخول القوات التركية إلى الأراضي الليبية وتزامن مع زيارة أردوغان لقطر، زيارة رئيس الوزراء الصومالي، لقطر، متسائلًا: "ماذا جرى بين رئيس الوزراء الصومالي، وأردوغان خلال تلك الزيارة؟".

ونوه، بأن أردوغان وعائلته قاموا بزيارة قطر 65 مرة خلال 12 عاما، وتميم وعائلته زاروا تركيا 45 مرة خلال 12 عاما، وعرض مقطع فيديو لأردوغان يأمر وزير الخارجية القطرية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بتعديل جلسته، معقبًا: "قطر تحولت لولاية عثمانية جديدة، وتميم الوالي العثماني لقطر مثلما فايز السراج الوالي العثماني لليمن".

وناشد أمين الجامعة العربية، بتجميد عضوية قطر، مؤكدًا أنها تدعم التدخل التركي في ليبيا وسوريا، معقبًا: "آن الآوان أن تخرج قطر ذليلة من الجامعة العربية، وتعليق عضوية ليبيا لحين عودة الشرعية المفقودة في ليبيا، الأمن القومي العربي في خطر وجودي"، ومن ناحية أخرى استعرض صورا لقائد الجيش التركي يتفقد القوات التركية في طرابلس، معقبًا: "الجامعة العربية فين، ليبيا بتضيع".