"مساء dmc" يبرز حكاية "عم عاطف".. أقدم شيال في مصر

عرض ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، تقرير عن حكاية "عم عاطف" أقدم شيال في مصر لا يزال يمارس مهنته رغم بلوغه سن الـ 94 من عمره.

وقال "عم عاطف"، "اسمي عاطف كريم سلطان، أنا من مواليد 26 عندي 3 رجالة و4 بنات، الحمد لله قدرت أربيهم وأكبرهم، بيقولولي أقعد وأرتاح عشان السن، أنا طول عمري شغال شيال وأنا عندي 6 سنين شقيان بس مقولش لنفسي أقعد أو أطلب حاجة من حد".

وتابع: "بصحى أخش الجراج أغير هدومي وأسحب عربيتي وأتوكل على الله، دي شغلتي بقالي 58 سنة فيها، بشيل كراتين وأشيل طرود وأديها للشركات والزبون هو ورزقه نشكر ربنا 10 أو 20 جنيه اللي يرزقنا ربنا".

وعلق محمد حمدي، تاجر بمنطقة الموسكي، قائلا: "لما حد يشوفه محدش ييأس من حياته أبدا، ويعرف أن طول ما فيك النفس فيك أمل وتعافر بالحياة والدنيا"، وأضاف حسين محمد، شيال بمنطقة الموسكي، "من ساعة ما عرفته وهو بيجر العربية دي، شقيان تعبان في حاله عمره ما غلط في حد وراجل محترم".