"صحة ميت غمر" تسجل 25 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 208 حالات

أعلن الدكتور أحمد الطوبجي مدير الإدارة الصحية بميت غمر في الدقهلية، اليوم، تسجيل 25 حالة إيجابية بفيروس كورونا في مركز ومدينة ميت غمر؛ ليصل إجمالي الحالات الإيجابية المشخصة معمليا إلى 128 حالة.

وقال الطوبجي، في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه جرى تسجيل 343 حالة اشتباه تشخيص إكلينيكي منها 181 حالة عزل منزلي، و152 حالة في المستشفيات، تعافى منهم 208 حالات، وتوفيت 25 حالة.

وأضاف أن إجمالي الحالات في ميت غمر، 471 إصابة واشتباه، و223 حالة شفاء، و47 حالة وفاة، وتحت العلاج والعزل المنزلي 201 حالة.

وناشد مدير الإدارة الصحية بميت غمر الجميع بمزيد من الالتزام، وتنفيذ التعليمات، خصوصًا ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.