انطلاق أعمال التعقيم بمسجد الإمام الحسين تمهيدا لإعادة الفتح

أقامت مديرية أوقاف القاهرة، اليوم السبت، حرما آمنا لضريح مسجد الإمام الحسين، كما قامت بعملية تعقيم واسعة بالمسجد تمهيدا لاتخاذ قرار إعادة فتحه.

من جانبه كلّف د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كلا من الشبخ جابر طايع رئيس القطاع الديني والشيخ صبري يس رئيس قطاع المديريات والدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد بتقييم الوضع على أرض الواقع.

وكلّف الشيخ خالد خضر مدير أوقاف القاهرة بعقد اجتماع عاجل مع جميع الأئمة والعاملين بالمسجد وتكليف أحد رؤساء الأقسام بالمديرية بالإشراف المباشر على المسجد وتكثيف المتابعة عند افتتاح المسجد إن شاء الله تعالى، ورفع تقرير عاجل ومشترك، بما يضمن عدم تكرار الخطأ الذي أدي إلى غلق المسجد.