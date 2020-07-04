بالصور.. مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث على الطريق الإقليمي بالمنوفية

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة نقل على الطريق الإقليمي اتجاه بنها بزمام منطقة تلوانه التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

وانتقلت سيارتا إسعاف إلى مكان الواقعة لنقل حالات الوفاة إلى المشرحة والمستشفى.

تلقي اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بوفاة شخصين وإصابة آخرين في حادث سيارة ملاكي، حيث انتقل إلي مكان الواقعة ضباط مركز شرطة الباجور وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.

كما انتقل إلي مكان الواقعة عدد من قيادات الوحدة المحلية لمركز الباجور، وجري عمل اللازم ونقل المصابين إلى المستشفى وإخلاء الطريق من أي معوقات تعوق حركة المواصلات وإعادة حركة السيارات مرة أخرى.