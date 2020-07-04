طبيب: طائرة ورقية كادت تذبح عامل دليفري.. وبستقبل حوادث بسببها يوميا

حكى الدكتور محمود سامي، تفاصيل علاجه لشاب تعرض لحادث بسبب الطائرات الورقية، قائلا: إن شاب يعمل عامل توصيل الطلبات "دليفري"، التف حبل طائرة ورقية على رقبته، كاد أن يخنقه، وأنه ترك قيادة الدراجة النارية من أجل قطع الحبل من على رقبته، وتعرض لجروح في رقبته ويده.

وكتب سامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شاب دليفري سايق الموتوسيكل بتاعه في أمان الله رايح يوصل أوردر، ييجي واحد مفيش وراه حاجة غير إنه بيطير طيارات ورق، وعشان واحد مبيفهمش قرر يطيرها وسط الطريق على الرصيف اللي قاسم الطريق حارتين، حبل الطيارة يلف حوالين رقبة الشاب الغلبان دا، وتقريبا دبح رقبته، وكاد أنه يقتله، فالشاب يسيب ايده وهو سايق، عشان الحبل بيسحب رقبته، فيقع من على الموتوسكيل بتاعه، ويتكسر".

وأضاف: "كان بيحاول بكل قوته يفك الحبل اللي اتلف حوالين رقبته، فصوابعه تتصاب بجروح تقطع الأوتار، والطيارة لسه في الجو، وبتلف على رقبته، ويحصل فيها زي ما أنتو شايفين".

وتابع: "أقسم بالله لو الأمر بيدي، أمنع طيارات الموت دي، وأغرم أي حد يعملها، أو أي أب يسمح إن ابنه يعملها، وأعاقب المتسبب في اللي حصل للشاب دا، بتهمة الشروع في قتل"، مطالبًا متابعيه بمشاركة "هاشتاج" بعنوان لا للطيارات الورق.

وأضاف: "والله شير عشان نمنع القرف ده.. كفاية كده أنا يوميا في الاستقبال حوادث بسبب الطيارات الزفت دي، وهنزل كام بوست بالصور، لعل وعسى الناس تاخد بالها".