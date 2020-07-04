المبعوث الأمريكي لأفغانستان: نبحث فرص التنمية وإعادة إعمار كابول

كشف المبعوث الأمريكي لعملية السلام في أفغانستان زلماي خليل زاد، اليوم، تفاصيل اجتماعه الأخير مع رئيس المؤسسة الأمريكية للتمويل والتنمية الدولية آدم بوهلر بشأن النمو المالي وإعادة الإعمار والتنمية في أفغانستان.

وأضح خليل زاد، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه بحث مع بوهلر، فرص التنمية الاقتصادية التي ستتبع سلاما دائما، مؤكدا أن هناك فرصة لإمكانية الاستثمار المشترك في المشروعات الأفغانية لتوطيد السلام وتحقيق الرخاء الإقليمي.

وشدد على أن جميع الأفغان بما فيهم حركة طالبان يتعين عليهم تقديم تنازلات من أجل جذب الاستثمار المطلوب في سبيل مستقبل أفضل للبلاد.

وكانت الولايات المتحدة شجعت خلال محادثات مع طالبان أمس الجمعة على ضرورة بدء محادثات بين الأطراف المتحاربة في أفغانستان، مشددة على الإمكانيات الاقتصادية لهذا البلد بعد إحلال السلام فيه.