"سؤال يضعه الطالب ويجيب عنه".. مدرس بـ"آداب حلوان" يبتكر أسلوبا جديدا

قال الدكتور شادي الكردي، مدرس بكلية الآداب بجامعة حلوان، إن وضعه لسؤال يكتبه الطالب قد تمناه ويجيب عنه في امتحان اللغة التركية اليوم، جاء على خلفية سعيه لتطوير التعليم لمواكبة التطوير الذي يحدث في مصر حاليا.

وأضاف "الكردي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن المنظومة التعليمية في حاجة إلى التطوير بشكل أكبر، وخاصة التعليم عن بعد، ولكنه وإلى حد ما قد دفعت عددا من الطلاب الالتزام بحضور المحاضرات أونلاين.

وأوضح أن سعي عدد كبير من الطلاب للالتحاق بالمحاضرات الأون لاين في أوقات محددة قد دفع عددا كبيرا منهم المداومة على ذلك السلوك وذلك لعدم وجود دكتور للمادة يأتي للمدرج لشرح المادة كما كان معهودا قبل كورونا.