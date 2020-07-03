نائب وزير التعليم يتابع الإجراءات الاحترازية في امتحان العملي لدبلومات القليوبية

تفقد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم الجمعة، بمشاركة لجنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس الصادق السيد مدير التعليم الفنى بالقليوبية، امتحانات العملى للدبلومات الفنية، بمدارس طوخ الصناعية بنين، والشهيد سامح البطاوي بمشتهر وبنها الثانوية الصناعية بنات.

وتأكد نائب الوزير، من تنفيذ الإجراءات الإحترازية، ووضع بوابات التعقيم، تمهيدا لاستقبال الطلاب في امتحانات التحريري، إلى جانب متابعة جاهزية أدوات الإجراءات الاحترازية، التي سيتم تسليمها للطلاب أولا بأول.

وتضمنت جولة نائب الوزير، متابعة معامل الحاسب الآلي ومتابعة سير الامتحان العملي للدبلومات الفنية بانتظام، والتأكد من جاهزية وتطهير اللجان وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظا على صحة وسلامة العاملين والطلاب.

وأكد المهندس الصادق السيد مدير التعليم الفنى، أن الدكتور محمد مجاهد تابع تسليم الطلاب أدوات الوقاية ضد فيروس كورونا، وجاهزية المعامل لاختبارات الدبلومات الفنية، موضحا أنه أثنى على الإجراءات واستعدادات الإدارة لاستقبال الطلاب، لامتحانات الدبلومات الفنية.