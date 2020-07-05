أشرف زكي: رجاء الجداوي تمسكت بالحياة أكثر من 40 يوما بمستشفى العزل

قدم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، التعازي للأسرة الفنية والشعب المصري والعربي في الفنانة رجاء الجداوي التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وقال نقيب المهن التمثيلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" إن رجاء الجداوي فنانة عظيمة "كانت حبيبتنا وأمنا ومش ممكن تتخيلوا حالة الحزن اللي بيمر بيها الوسط الفني".

وأضاف أن الفنانة رجاء الجداوي كانت محبة للحياة وكانت مبهجة ومجاملة وجميلة، وكانت تليفوناتها فيها دفئ وقضت أكثر من 40 يوما بمستشفى العزل متمسكة بالحياة وعندها أمل، وعاشت حياتها من أجل الفن.

وتوفيت الفنانة القديرة، بعد معاناة مع فيروس كورونا استمرت 43 يوما، حيث قضت أيامها الأخيرة في مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وكتبت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، عبر صفحتها على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مامي في ذمة الله"، فيما أعلن أشرف زكي نقيب الممثلين، خبر الوفاة.

وآخر أعمال الفنانة الراحلة هو مسلسل "لعبة النسيان" في رمضان الماضي، حيث أصيبت بالمرض بعد الانتهاء من التصوير وقضت في المستشفى 43 يوما قبل وفاتها.