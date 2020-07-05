دينا تنعى رجاء الجداوي: لا نملك سوى الدعاء لها بالرحمة

نعت الفنانة دينا، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية صباح اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

وقالت دينا، لـ"الوطن"، إنها كانت دائمة التواصل مع أميرة مختار، ابنة رجاء الجداوي، لمعرفة آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها، مضيفة أنها كانت تشعر بحزن جارف إزاء تدهور حالتها الصحية.

وتابعت: "لا نملك حاليا سوى الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيح جناته".

وغادرت منذ قليل، أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، القاهرة متجهة إلى محافظة الإسماعيلية، لاستلام جثمان والدتها من مستشفى العزل لدفنها في القاهرة، ومن المقرر أن تدفن الفنانة بمعرفة الطب الوقائي في مقابر الأسرة بالبساتين.

وتوفيت رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد عن عمر يناهز 82 عاما، وذلك بعد مرور 43 يوما على إصابتها بالوباء أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل "لعبة النسيان"، الذي عُرض رمضان الماضي.