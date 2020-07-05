مخلل وحواوشي.. آخر هدايا رجاء الجداوي لزملائها قبل رحيلها

رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بعد صراع طويل مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكانت الفنانة دينا الشربيني، كشفت منذ عدة أسابيع عن آخر هدية تلقتها من رجاء الجداوي، أثناء تصوير مسلسل "لعبة النسيان".

وأضافت دينا خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "إم بي سي مصر": "رجاء الجداوي تجنن في اللوكيشن، جابت لي مخلل يجنن، وأحمد داوود طلب منها تجيب حواوشي".

وتعد رجاء الجداوي، أول فنانة مصرية ترحل متأثرة بإصابتها بهذا الفيروس، الذي أصاب 72 ألف مواطن مصري وتوفي على إثره ما 3201.