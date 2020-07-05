بدون جنازة أو عزاء.. دفن رجاء الجداوي الـ10 صباحا بالبساتين

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن أميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوي ذهبت لاستلام جثمان والدتها من مستشفى العزل، وبعد استلام الجثمان ستذهب للبساتين حيث مقابر الأسرة لدفن الجثمان مباشرة.

وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أنه يتوقع أن الدفن سيكون في حدود الساعة العاشرة صباحا وسيتم بدون جنازة أو مراسم للعزاء.

وتوفيت رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد عن عمر يناهز 82 عاما، وذلك بعد مرور 43 يوما على إصابتها بالوباء أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل "لعبة النسيان"، الذي عُرض رمضان الماضي.