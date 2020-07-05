فيديو.. الأرصاد: لا نمر بموجة حارة.. ونعاني من ارتفاع نسب الرطوبة

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ مصر لا تمر بموجة حارة، خاصة وأنّ درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بدرجة أو 2 فقط، ولا تعتبر موجة حارة، ودرجات الحرارة لا تتعدى 37 و38 درجة مئوية خلال هذه الأيام.

وشرحت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنّ الإحساس بشدة حرارة الطقس سببه نسبة الرطوبة المرتفعة جدا، إذ نشهد هذه الأيام نسبة رطوبة مرتفعة تصل من 80% لـ85% خلال ساعات الليل والنهار خاصة ساعات الصباح الأولى، ما يؤدي لمزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، ويؤدي أيضا لتكون شبورة مائية على الطرق خاصة الطرق الزراعية، لكنها شبورة خفيفة وغير مؤثرة على حركة المرور والسفر على الطرق.

وأشارت شاكر إلى أنّه أثناء النهار تنخفض الرطوبة وتصل لـ30% ويكون مع أقصى درجات الحرارة، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ويشعرنا بأننا في موجة شديدة الحرارة خلال هذه الأيام، شارحة أنّ الشبورة المائية موجودة منذ نحو أسبوع، إذ نشعر بالشبورة المائية في الصباح الباكر خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، وهو ناتج عن ارتفاع نسبة الرطوبة التي تصل لـ85% في الصباح الباكر وتتخطى الـ90% في السواحل الشمالية.