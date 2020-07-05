فيديو.. الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الثلاثاء

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الإستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ ما يؤثر على حالة الطقس في مصر في فصل الصيف هو منخفض الهند الموسمي، الذي يجلب كتلة حارة جدا من مناطق بشبه الجزيرة العربية، لكنها تمر على البحرين الأحمر والمتوسط فتقل درجة حرارتها بشكل كبير، لكنها تحمل رطوبة فتأتي ألطف بكثير من الكتلة التي تؤثر على مدن الخليج ومنطقة شبة الجزيرة العربية، لكن نسبة رطوبتها مرتفعة وهو الشئ المعتاد في كل صيف.

وشرحت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنّ شهري يوليو وأغسطس أكثر شهرين في العام صعوبة، وهذا لا يكون بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لكن نتيجة ارتفاع الرطوبة.

وكشفت شاكر عن أنّ اليوم وغدا وحتى الثلاثاء ستكون درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بدرجة أواثنين، وتتراوح بين 37 و38 درجة، والثلاثاء قد تكون أعلى من ذلك بقليل، مؤكدة أنّ نسب الرطوبة مرتفعة وتصل لـ85% في الصباح الباكر وأثناء الليل وأثناء النهار تصل لـ35%، وبداية من الأربعاء تنخفض درجات الحرارة إلى حد ما وتعود للمعدلات الطبيعية وتقل درجتين.

واستكملت شاكر أنّ الرطوبة من الصعب أن تنخفض على مدار فصل الصيف، لكنها قد تنخفض قليلا الثلاثاء، خاصة مع وجود رياح غربية، ولكنها تعود للارتفاع الأيام المقبلة.