مستشفى قنا ينقذ مريضا بكورونا أصيب بانفجار الزائدة الدودية

تمكن فريق طبي بمستشفى قنا العام، من إنقاذ مريض بفيروس كورونا المستجد، أصيب بانفجار الزائدة الدودية والتهاب بريتوني في البطن، بعد تحويله من أحد المستشفيات بقنا.

أجريت الجراحة فجر اليوم الأحد، بقيادة الدكتور محمد الديب، استشاري الجراحة العامة ومدير المستشفى العام، والدكتور محمد عباس، والدكتور محمد الشهاوي، والدكتور أحمد عاشور أخصائي التخدير، والدكتور وليد صلاح أخصائي قلب، والدكتورة لمياء عمر قلب ولياقة طبية، وجهاد محسوب ومحمد النمر من قسم التمريض، وأحمد ماضي من التعقيم.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن المريض في العقد الرابع من العمر، مصاب بفيروس كورونا المستجد، وجرى تحويله من أحد المستشفيات، بعد شعوره بآلام شديدة في البطن، فجرى استقباله بالمستشفى العام وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة والتي أكدت حدوث انفجار الزائدة الدودية مع التهاب بريتوني بالبطن.

وأضاف الديب، أنه جرى اتخاذ قرار فوري بالتدخل الجراحي من قبل فريق الجراحة العامة بالمستشفى وتم إجراء الجراحة بنجاح، وتماثل بعدها المريض للشفاء، لافتا إلى إلى أنه يخضع حاليا للملاحظة والمتابعة كإجراء احترازي.

وأشار إلى أن التعامل الجراحي مع حالات كورونا يمثل صعوبة ويحتاج إلى إجراءات طبية واحترازية من نوع خاص، جرى اتباعها جميعاً لضمان سلامة المريض والفريق الطبي.