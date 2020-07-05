رئيس غانا يدخل الحجر الصحي لمخالطته مصابا بكورونا

أعلنت غانا، أنّ الرئيس نانا أكوفو أدو سيعزل نفسه لمدة 14 يوما بناء على نصيحة الأطباء، عقب ثبوت إصابة أحد الأشخاص في دائرته القريبة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت الحكومة في غانا، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أنّ فحوصات الرئيس جاءت سلبية "غير مصاب"، إلا أنّه اختار اتخاذ هذا الإجراء زيادة في الوقاية وامتثالا للبروتوكولات الصحية، وسيواصل العمل خلال هذه الفترة.

وكانت غانا سجلت 19 ألفا و388 إصابة بالفيروس، وأعلنت عن 117 وفاة.

وفي جنوب إفريقيا، أعلنت السلطات، تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا المستجدّ، في حصيلة يومية قياسية.

وذكرت وزارة الصحة، اليوم، أنّ البلاد سجّلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 10853 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في هذا البلد إلى 187 ألفا و977 شخصا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأضافت صحة جنوب إفريقيا، أنّ عدد وفيات كورونا في البلاد بلغ 74 شخصاً، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات الإجمالية لضحايا الوباء إلى 3026 شخصاً.

وتوقعت السلطات الصحية ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس في البلاد مع رفع تدابير الإغلاق التي فرضت في 27 مارس، في حين تتوقع السلطات الاقتصادية أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة تزيد على 7% هذا العام في أضخم انكماش منذ 90 عاما.