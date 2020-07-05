67 حملة تعقيم و94 للتوعية.. جهود الهلال الأحمر في أسبوع لمواجهة كورونا

تلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، تقريرا عن تدخلات الهلال الأحمر للأسبوع الثالث عشر على التوالي في لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، من خلال فرق ميدانية منتشرة على مستوى الجمهورية تقوم بعمليات تعقيم وتطهير لمؤسسات الدولة التي تقدم خدمات للجمهور وتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجا.

وقال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إنّ فرق الهلال الأحمر المصري قدمت هذا الأسبوع خدمات التطهير والتعقيم للبنوك ومكاتب البريد المجهزة لصرف المعاشات بإجمالي 67 حملة تطهير وتعقيم، لما لهذه المؤسسات من دور حيوي في تقديم الخدمات الأساسية للجمهور.

وأضاف الناظر أنّه جرى تنظيم 93 حملة توعية للمواطنين بطرق الوقاية من الفيروس وأهمية المحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي للحد من مخاطر انتشار العدوى، بإجمالي 18400 مستفيد.

ونظمت فرق متطوعي الهلال الأحمر 7 حملات استهدفت أعمال تنظيم المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة في المحافظات بإجمالي 1400 مستفيد.

ونفذت فرق المتطوعين 36 تدخلا إغاثيا للمناطق المصابة والمتضررة، وتتنوع هذه التدخلات بين تقديم المواد الغذائية والإسعافات الأولية، وبلغ عدد المستفيدين هذا الأسبوع 7200 مستفيد.

ويقدم الهلال الأحمر المصري خدماته من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للمتابعة وتقديم خدمات الدعم النفسي والتي بلغت 413 تدخلا نفسيا عبر الهاتف عن طريق الخط الساخن 15322، من خلال متطوعي وحدة الدعم النفسي.

وجرى تنفيذ تلك المهام من خلال 754 متطوع يوميا بإجمالي 5664 ساعة عمل، وذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع الأهلي، وفي إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.