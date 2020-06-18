الهلال الأحمر بالغربية يوزع هدايا على المرضى والأطباء بمستشفيات العزل

دشن مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري بمحافظة الغربية، مبادرة لتوزيع الهدايا العينية على مرضى فيروس كورونا وأبطال الأطقم الطبية بمستشفيات العزل على مستوى المحافظة.

صرح بذلك الدكتور أيمن السعيد رئيس مجلس إدارة الجمعية، مشيرا إلى أنه جرى تكليف وفد متكامل من فريق الإدارة بمشاركة كل من المحاسب عبدالرحمن الزيات مدير عام الجمعية أجرى زيارة لمستشفى حميات طنطا ومستشفى العزل بالمجمع الطبي ومستشفى المحلة الكبرى العام.

وكان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أعلن تخصيص خطا ساخنا رقم 15573 لتلقي البلاغات عن حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة.