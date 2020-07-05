رئيس جامعة كفر الشيخ: مستعدون لامتحانات الفرق النهائية

قال الدكتور عبدالرازق الدسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إنّ امتحانات الفرق النهائية لجامعة كفر الشيخ تسير بشكل جيد لليوم الثالث على التوالي، وسط إجراءات احترازية مشددة بداية من البوابات الإلكترونية المعقمة على المداخل الرئيسية للجامعة، مروروا بالاستعدادت للكليات والإجراءات الإرشادية واللجان وتخفيف الأعداد في اللجان، وكل طالب يجلس في دائرة على الأقل متر ونصف.

وأضاف الدسوقي، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ الطلاب يشكلون مظهرا حضاريا مشرفا للدولة والجامعات المصرية، من خلال التزامهم بارتداء الكمامات والمطهرات الخاصة بهم والحرص على التباعد الاجتماعي، للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أنّ الإجراءات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار يتم تطبيقها وملتزمين بها بشكل جيد.

وأكد أنّ امتحانات الفرق النهائية لطلاب الجامعات عبارة عن منظومة متكاملة من الجوانب كافة، وكل شخص منا يقدم الدور المفروض عليه بكل جدية واحترام سواء أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب.