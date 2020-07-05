صحة النواب توافق على اتفاقية لدعم تنظيم الأسرة

وافقت لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (362) لسنة 2020، بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع "معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر"، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 17 /3 /2020.

وذكرت الحكومة، خلال المذكرة الإيضاحية، أنّ الاتفاقية تهدف لتمكين المرأة وإشراك الرجال فيما يتعلق بتنظيم الأسرة، عن طريق زيادة الوعي بخدمات تنظيم الأسرة في مصر وتسهيل الحصول على الخدمات ورفع مستواها، ومعالجة الصعوبات الاجتماعية والسلوكية التي تواجهها الفتيات والنساء في الحصول على الخدمات الصحية الجيدة.

ويشمل المشروع العديد من الأنشطة، وبينها شراء وسائل منع الحمل وتطوير خطة التوزيع في المناطق المستهدفة، وتصميم ونشر منهج شامل للتعليم في مجال السكان وتنظيم الأسرة، وتنظيم فعاليات للتوعية بأهمية الالتزام القومي نحو تنظيم الأسرة.

من جانبها، قالت ممثلة وزارة الصحة، خلال اجتماع اللجنة، إنّ التحديات التي تواجههم أثناء عملهم في مجال الصحة الإنجابية، قلة الوعي لدى السيدات، وعدم القدرة على توفير وسائل الحماية من الحمل، وصعوبة الوصول لبعض المناطق في القرى والنجوع.