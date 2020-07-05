الأزهر يبدأ التحقيق فيما يتداول بشأن تسريب امتحان الأحياء

كشفت مصادر مطلعة بغرفة العمليات المركزية للأزهر الشريف لمتابعة سير الامتحانات الخاصة بالثانوية الأزهرية عن البدء في التحقيق فيما تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام وواتس آب"، بشأن تسريب امتحان الأحياء قبل 30 دقيقة من بدء الامتحان داخل اللجان.

وأوضحت المصادر، لـ"الوطن"، أنه سيتم التحقيق لمعرفة حقيقة ما حدث ومتابعته، ومعاقبة المتسبب في ذلك حال التأكد من مصداقية المنشور.

وأشارت المصادر إلى أن امتحان الأحياء لم يشهد أي شكاوى من قبل الطلاب وجاء في مستوى الطالب المتوسط، ولم يتلقى قطاع المعاهد الأزهرية أي شكاوى طلابية بهذا الشأن، مشيرين إلى أنه يتم رصد أي مخالفات وقعت بشأن حالات الغش وسيتم عرضها في الموتمر الصحفي اليومي، مؤكدين أنه إلى الآن تم رصد 3 حالات غش فقط.

كما تم التشديد على تفعيل كل الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين.

ويستمر ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية حتى نهاية يوليو المقبل للقسم الأدبي، وبداية أغسطس للقسم العلمي. وقد تم مراعات التباعد في أيام الامتحانات، بحيث يمتحن الطلاب مادة كل يومين، مع مراعاة تباعد الأيام الثلاثة الأخيرة، لإعطاء الفرصة لكل الطلاب لأداء الامتحانات بعيدا عن الضغط، وتوفير الوقت الكافي لمراجعة دروسهم بالشكل الذي يضمن لكل طالب أن يحصل على حقه كاملا.

ويبلغ أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، من القسم الأدبي بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكل المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.