في 6 سنوات.. 1.4 مليار جنيه لإنشاء 16 موزع ومحولات كهربائية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير قطاع الكهرباء وتسعى جاهدة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء وتطوير وصيانة شبكات الكهرباء بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين والمشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية من الطاقة الكهربائية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من عدم استقرار التيار الكهربائي والانقطاع المتكرر وكذلك المشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.

وأضاف المحافظ أن خطة التطوير الجاري تنفيذها لرفع كفاءة منظومة الكهرباء تشتمل على إنشاء مغذيات ولوحات توزيع وتجديد الأكشاك الكهربائية وصيانة الكابلات، بالإضافة إلى زيادة قدرة المحولات الكهربائية لتحقيق التنمية المستدامة ولانتظام واستقرار التيار الكهربائي بنطاق المحافظة خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة لافتاً إلى أن الطاقة الكهربائية لا غنى عنها في حياتنا اليومية لمساهمتها في النشاطات البشرية التي تحافظ على حياتنا وتجعلها أكثر سهولة وراحة بجانب استخدامها في كافة القطاعات (الصناعية – الزراعية – التعليمية – التجارية – الصحية).

وأشار المحافظ إلى أن الفترة من يوليو 2014 وحتى يوليو 2020 شهدت إنشاء 16 موزع كهرباء (جهد متوسط) وإحلال وتجديد محولات كهربائية بقدرات مختلفة بتكلفة مليار و409 ملايين و200 ألف جنيه بهدف تطوير البنية التحتية بقطاع الكهرباء بنطاق المحافظة.

وأوضح المهندس عادل عبدالعزيز رئيس قطاعات كهرباء الشرقية أنه خلال الخطة الاستثمارية 2014 -2015 تم إنشاء موزع ههيا الدائري وإحلال وتجديد شبكات ومغذيات بتكلفة 91 مليون و800 ألف جنيه، وخلال الخطة الاستثمارية 2015-2016 تم إنشاء موزعي كهرباء بهنباي الجديد والأدوية بمركزي القنايات وبلبيس بجانب إحلال وتجديد شبكات ومغذيات بتكلفة 107 مليون و700 ألف جنيه، وخلال الخطة الاستثمارية 216-2017 تم إنشاء موزعي كهرباء أبو كبيش والعزازي بمركزي فاقوس وأبو حماد.

بجانب إحلال وتجديد شبكات ومغذيات بتكلفة 123 مليون و210 ألف جنيه، وخلال الخطة الاستثمارية 2017-2018 تم إنشاء موزعي كهرباء الشهداء والقرين الجديد بمركز أبو كبير ومدينة القرين بجانب إحلال وتجديد شبكات ومغذيات بتكلفة 212 مليون جنيه وخلال الخطة الاستثمارية 2018-2019 تم إنشاء 5 موزعات كهرباء (الأزهار – الغشام الجديد – بردين الجديد – الشهداء – شبرا النخلة) بمراكز (أولاد صقر- الزقازيق – بلبيس) بجانب إحلال وتجديد شبكات ومغذيات بتكلفة 339 مليون جنيه وخلال الخطة الاستثمارية 2019-2020 تم انشاء تم إنشاء 3 موزعات كهرباء (حانوت – أحمد حلمي - السدس) بمراكز( كفر صقر – فاقوس - الإبراهيمية) بجانب إحلال وتجديد شبكات ومغذيات بتكلفة 140 مليون جنيه بإجمالي عدد 16 موزع كهرباء جهد متوسط وبتكلفة إجمالية مليار و 409 مليون و 200 ألف جنيه.

وأضاف رئيس قطاعات كهرباء الشرقية أنه جاري الانتهاء من أعمال إنشاء 3 موزعات كهرباء جهد المتوسط بمراكز (الزقازيق ومنيا القمح وديرب نجم) بتكلفة 140 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ تخطت 95 % ومن المقرر أن تدخل تلك المشروعات الخدمة خلال العام الجاري، مشيراً إلي أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء موزع كهرباء الأوقاف بمدينة الزقازيق بتكلفة مالية بلغت 35 مليون جنيه وجاري أعمال التسليم الابتدائي .