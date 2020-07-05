"طب بيطري الزقازيق" تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني

بدأت كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق، اليوم الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/ 2020 لمرحلة البكالوريوس، وتستمر أعمالها حتى الأحد 9 أغسطس 2020.

وتفقد د.عبدالمنعم نافع المشرف علي قطاع الطلاب والتعليم بتفقد لجان الإمتحانات يرافقه د.عبدالعليم فؤاد عبدالعليم عميد الكلية، د.نصر عبدالوهاب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، د.خليفة الضوي وكيل الكلية للدراسات العليا، د.أحمد بحيري وكيل الكلية لشئون البيئة .

اطمئن د.عبدالمنعم نافع علي سير أعمال الإمتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان أثناء تأدية الإمتحان، مشيداً بالإجراءات والتدابير الوقائية التي إتخذتها الكلية من خلال تعقيم وتطهير اللجان قبل وبعد الامتحان لحماية الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس من العدوى بفيروس كورونا، بالإضافة إلي الحفاظ علي التباعد بين الطلاب وإلتزامهم بإرتداء الكمامات أثناء تأدية الإمتحان .

ومن جهته، أوضح د.عبدالعليم فؤاد عبدالعليم أن الإمتحانات تشهد حالة من الهدوء والالتزام من الطلاب، حيث يؤدي اليوم طلاب مرحلة البكالوريوس البالغ عددهم 284 طالبا وطالبة امتحان مادة صحة اللحوم، لافتاً إلى أنه تم تكثيف أعمال التعقيم و التطهير داخل الكلية بالإضافة إلى إجراء كشف الحرارة على الطلاب قبل الدخول،والإلتزام بمنع التجمعات قبل وبعد موعد الإمتحان.