بعد ضبطه بهاتف محمول.. إحالة مراقب بالثانوية الأزهرية في الإسكندرية للتحقيق

قرر الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، إلغاء ندب مراقب بلجنة امتحانات الثانوية الأزهرية بأبي قير وإحالته للشؤون القانونية للتحقيق، بعد ضبط هاتف محمول معه.

وتفقد هاشم لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بمعاهد أبو قير والسيوف، اليوم الأحد، لمتابعة سير الامتحانات، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى عدم وجود شكاوى من امتحان مادة الأحياء للثانوية الأزهرية "القسم العلمي"، قائلا:" الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، ومطابق للمناهج المقررة".

وشدد رئيس منطقة الإٍسكندرية الأزهرية، خلال الجولة، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تشمل تعقيم اللجان وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين الطلاب.