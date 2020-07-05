رئيس مدينة مرسى مطروح: بدء استلام ملفات تقديم المواطنين للوحدات سكنية

أعلن وجيه عبد الرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح، بدء تلقي المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجلس المدينة الملفات من المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية بالكيلو 4 الجديدة بمساحة 65 م وعددهم 82 وحدة سكنية عن طريق إدارة الإسكان.

وقال "عبد الرازق"، اليوم، إننا نتخذ الإجراءات الاحترازية للوقائية من فيروس كورونا المستجد ومنع التكدس خلال إستلام المستندات من خلال إنتظار المواطنين خارج المبنى، وتجهيز كراسى وشماسى لجلوس المواطنين والدخول بشكل منظم للمركز التكنولوجى لتقديم الأوارق.

وأضاف أن إدارة الإسكان بمجلس المدينة تتولى إستلام الملفات، والتأكد من إستيفاء جميع المستندات والإقرار بصحتها وفى حالة مخالفة ذلك يعرض المسئول للمسائلة القانونية طبقا للشروط والضوابط المنظمة للحصول على وحدة سكنية من إسكان المحافظة بمدينة مرسى مطروح بالعمارات الجديدة بمنطقة الكيلو 4.

وتنشر "الوطن" شروط الحصول على وحدة سكنية من إسكان المحافظة ومجلس المدينة، والتي جاءت كالتالي:

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد عن 50 عاما.

- ألا يكون سبق للمتقدم تخصيص أو تملك وحدة سكنية بالمحافظة أياً كان نوعها أو للأسرة "الزوج / الزوجة" كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير.

- أن يكون المتقدم من أبناء مطروح أو المقيمين بها إقامة دائمة لا تقل عن خمسة عشر عاماً للأعمال الحرة وعشرة سنوات للعاملين بالدولة على أن يتم إرفاق خطاب العمل بمدة خدمته الفعلية بالمحافظة.

- وفي حالة النقل خارج المحافظة تسحب الوحدة السكنية ولا يحق للمنتدب التقدم للحصول على وحدة سكنية وأن يكون من أبناء المركز الواقع به الوحدة السكنية والإقامة الدائمة فى نفس المركز، وألا يكون للمتقدم عداد كهرباء يخص وحدة سكنية أو منزل، وعداد مياه، وأملاك، وعقارات باسمة أو باسم الزوجة حتى ولو تم التنازل عنها لأى شخص آخر.

- ألا يكون للمتقدم أو الأسرة استفاد بقرض تعاونى أو دعم من المشروع القومى للإسكان أو أى جهة حكومية أخرى، وألا يكون المتقدم مخصص له قطعة أرض من مشروع إبنى بيتك بالمحافظة، وألا يكون المتقدم مالكاً لوحدة سكنية أخرى بدائرة المحافظة.

- في حالة تقدم السيدات لحجز وحدة سكنية من إسكان المحافظة يتم تقديم شهادات سلبية للزوج والزوجة، وطلب الحجز هو طلب واحد فقط للأسرة " الزوج / الزوجة".

- لا يجوز التنازل عن الوحدة السكنية أو إيجارها للغير وفى حالة ثبوت ذلك تسحب الوحدة فوراً بالطريق الإدارى ويفسخ العقد من تلقاء نفسه دون اللجوء إلى القضاء.

- يتم تقديم الطلبات بصفة شخصية باليد مع إتباع الإجراءات الإحترازية الصحية، ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه كاملة عند التقديم ولا يقبل إضافة للملف أى مستند بعد قبول الطلب بالمجلس وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى والمطالبة بالتعويض واتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها وعلى الجهة التى تقوم المستندات المطلوبة لحجز الوحدات السكنية.