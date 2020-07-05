وزيرة التعاون ناعية رجاء الجداوي: سنفتقدك لكن إرثك سيستمر

نعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الفنانة رجاء الجداوي التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع مع فيروس كورونا.

ونشرت المشاط صورة لها مع الفنانة رجاء الجداوي عبر حسابها على تويتر، مغرّدة: "وداعا الفنانة رجاء الجداوي، وداعا للمرأة التي حملت نفسها بكياسة وجمال طوال حياتها، المرأة التي علمت المصريين قيمة العائلة والصداقات والحب، سوف نفتقدك ولكن إرثك يستمر".

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عامًا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يومًا، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.

وتسلّمت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، جثمان والدتها من مستشفى العزل بالإسماعيلية، لدفنه بمعرفة الطب الوقائي.