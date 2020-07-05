"مودة" ينظم تدريبا تفاعليا للمتزوجين عبر الإنترنت

بدأت هذا الأسبوع المرحلة الأولى من التدريب التفاعلي الذي ينظمه المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" للمتزوجين ومن هم في مرحلة الخطوبة، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقالت رندا فارس، مدير مشروع "مودة" إنها المرة الأولى التي يحضر فيها المتزوجون والشباب في مرحلة الخطوبة تدريبات "مودة" ، حيث اقتصرت التدريبات من قبل على شباب الجامعات والمجندين من القوات المسلحة والشرطة والشباب داخل مراكز الشباب.

وأضافت فارس أن المرحلة الأولى من هذه التجربة من التدريب التفاعلي تستهدف 400 متدرب ومتدربة من كافة محافظات الجمهورية، من خلال تنفيذ 20 محاضرة تفاعلية عبر تطبيق "زووم"، تتناول المحتوى التدريبي للمشروع، وتستمر المحاضرات على مدار يوليو الجاري وشهري أغسطس وسبتمبر المقبلين.

وينقسم التدريب إلي جلستين، الأولى تتناول الأبعاد الاجتماعية والنفسية والشرعية للحياة الزوجية، ويحاضر فيها الدكتور محمد فوزي والي، أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بكلية التربية جامعة دمنهور.

بينما تتناول الجلسة الثانية أهم الجوانب الصحية في الحياة الأسرية، ويحاضر فيها الدكتور عمرو حسن أستاذ مساعد النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة.

ولمن يرغب في تلقي التدريب يمكنه التسجيل من خلال الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEtEAxrYMPhiCZ12IL15BEnJvZ8xA4CeGuhq4B3F0OS8mgDA/viewform?usp=sf_link