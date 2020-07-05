عبدالعال يوجه رسائل تحفيزية للهيئات الإعلامية.. وجبر: أعاننا الله

وجّه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بعض الرسائل التحفيزية لرؤساء الهيئات الإعلامية بعد أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن قائلا: "المهمة ليست سهلة وتواجهون الكثير من الصعاب في هذه الظروف التي يمر بها الوطن، في ظل جائحة كورونا التي تؤثر على الصحافة والإعلام، نحن على ثقة على أنّكم ستؤدون الدور بأمانة وإخلاص".

وأضاف عبدالعال، أنّ المجلس الأعلى للإعلام يتمتع بالصلابة والقوة والرأي الموضوعي، والإعلام قاد معارك وأول من أعلن الحرب على الجماعة الإرهابية.

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، خلال الجلسة العامة: "أعاننا الله فنحن في فترة تتطلب الاصطفاف الوطني، الجميع ينتظر برلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ)، يتناسب مع آمال وطموحات الجميع، نحن شركاء في مسؤولية ثقيلة، ونسعى لتصحيح مفاهيم خاطئة".